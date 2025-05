Bahia x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Ba-Vi será disputado neste domingo (18), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Bahia) na TV aberta e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a derrota por 1 a 0 para o Atlético Nacional, pela Libertadores, o Bahia volta suas atenções para o Brasileirão. Sem vencer há três jogos na temporada, o Tricolor entra em campo pressionado. Com 12 pontos conquistados, a equipe soma três vitórias, três empates e duas derrotas nas oito partidas disputadas até aqui no torneio nacional.

Já o Vitória vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Largo, a primeira na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o Rubro-Negro busca se afastar da parte inferior da tabela. Com nove pontos em 24 disputados, o time registra duas vitórias, três empates e três derrotas, com um aproveitamento de 37%.

"Chegamos em um bom momento, mas a gente sabe que o clássico são particularidades muito diferentes. É um jogo atípico e diferente de qualquer outra competição. Vale o bom momento, mas é um jogo com tudo muito igual, muito disputado", afirmou o técnico Thiago Carpini.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto (Erick); David Duarte (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Cauly; Pulga e Lucho Rodríguez (Willian José)..

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho; Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ryller, Baralhas e Ronald [Wellington Rato]; Gustavo Mosquito, Janderson e Renato Kayzer.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Matheuzinho foi expulso durante a vitória sobre o Vasco e cumprirá suspensão.

Quando é?