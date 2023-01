Bahia x Vitória ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Baiano

Times entram em campo neste domingo (29), pela quinta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Bahia recebe o Vitória na tarde deste domingo (29), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em clássico válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE (para a Bahia), na TV aberta, e do Youtube (TVE Bahia), na internet.

Vice-líder do estadual com 9 pontos, o Bahia terá o apoio de sua torcida, que preparou um mosaico em provocação ao rival. O Tricolor garante foco total no duelo. "É um jogo à parte. Nossa equipe sabe o tamanho e a importância. Vamos jogar diante de nossa torcida. Esperamos que as coisas fluam para nosso lado, e que a gente possa conseguir o triunfo que é importante para o campeonato", disse Ricardo Goulart.

Do outro lado, o Vitória teve um mau início no campeonato, mas conseguiu se recuperar na rodada passada. O Rubro-Negro, no entanto, está em oitavo lugar, fora da zona de classificação à próxima fase.

Prováveis escalações

Escalação do provável Bahia: Marcos Felipe, Borel, Kanu, Raul Gustavo e Chávez; Rezende, Acevedo e Daniel; Kayky, Ricardo Goulart e Biel.

Escalação do provável Vitória: Dalton, Zeca, Dankler, Camutanga e João Lucas; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Gegê; Osvaldo, Tréllez e Rafinha.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Não há desfalques confirmados.

Quando é?