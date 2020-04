Bahia: quais as contratações mais caras da história do clube?

Clayson, Zé Rafael e Fernandão estão na lista das maiores contratações da história do Tricolor de Aço

O têm uma rica história mas não é um clube conhecido por gastar muito em reforços. O principal reforço para a atual temporada, por exemplo, chegou com custo zero. Antes de acertar sua transferência para o Tricolor baiano, Rodriguinho rescindiu seu contrato com o para fazer a mudança de clube.

🎥 A TV Bahêa marcou presença na apresentação de Rodriguinho e mostra tudo, na íntegra, pra você ➡️ https://t.co/3JzF7qATlk #BBMP pic.twitter.com/Q8YZ9dwHoq — Esporte Clube Bahia (de 🏠) (@ECBahia) February 17, 2020

A maior contratação da história do clube, para surpresa de alguns, é um zagueiro. Juninho, emprestado pelo , foi comprado em definitivo em outubro do ano passado por 1,3 milhões de euros (R$ 7,43 milhões na cotação atual).

🏠 Faça como Juninho e Lucca. Fique em casa. Todos juntos contra o avanço do coronavírus #FicaEmCasaNordeste pic.twitter.com/0IUiaE4iQv — Esporte Clube Bahia (de 🏠) (@ECBahia) March 21, 2020

Em janeiro de 2019, o clube já havia aberto mais os cofres para repatriar o atacante Fernandão, que estava no Al Wahda, da . Foram 1,06 milhões de euros (R$ 6,06 milhões) investidos no jogador, que marcou 13 gols em 56 jogos desde seu retorno ao clube.

O atacante Clayson completa o top 3 de contratações do Bahia. Em janeiro deste ano, o ex- foi contratado por 880 mil euros (R$ 5,03 milhões). Com dez jogos disputados pelo Tricolor de Aço, Clayson ainda não balançou as redes.

Confira as dez maiores contratações da história do Bahia.

RANKING JOGADOR PREÇO (em Reais)* EX-CLUBE 1 Juninho 7,43 milhões Palmeiras 2 Fernandão 6,06 milhões Al Wahda-ARA 3 Clayson 5,03 milhões Corinthians 4 Jackson 4,27 milhões 5 Moisés 2,35 milhões Corinthians 6 Wanderson 2,29 milhões Paranaense 7 Régis 2,12 milhões 8 Kieza 1,60 milhões Nanchang-CHI 9 Gregore 1,35 milhões São Carlos 10 Zé Rafael 847 mil

*Todos os valores foram atualizados na cotação atual do euro, baseados nos dados do Transfermarkt, site especializado em transferências.