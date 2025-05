Bahia x Paysandu: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Embalado pelo triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória pelo Brasileirão, o Bahia volta suas atenções para a Copa do Brasil. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, o Tricolor Baiano entra em campo com a vantagem do empate para avançar às oitavas de final.

Por outro lado, o Paysandu vem de um empate sem gols com o Goiás pela Série B. Na Copa do Brasil, o Papão precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação. Caso vença por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes; Gilberto (Gabriel Xavier), David Duarte, Santiago Mingo e Iago Borduchi; Erick, Rodrigo Nestor e Jean Lucas; Cauly, Michel Araujo e Lucho Rodríguez.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Luan Freitas, Maurício Antônio e PK (Reverson); Leandro Vilela, André Lima e Matheus Vargas; Rossi, Bryan e Nicolas.

Desfalques

Bahia

Rezende, Ademir, Kanu e Santiago Arias estão machucados.

Paysandu

Quintana, Kevyn, Ramon Martinez e Marlon e Delvalle estão no departamento médico.

Quando é?