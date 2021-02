Bahia ou Vitória quem tem mais títulos no Campeonato Baiano?

Baianos têm ampla vantagem na contagem de títulos estaduais, enquanto Vitória tenta se aproximar do maior rival. Veja os números

O Campeonato Baiano está de volta! Após o fim do Brasileirão, atrasado por conta da pandemia do Covid-19, a competição estadual já vem a todo vapor. O Bahia, maior campeão estadual, vem de uma sequência de três titulos, enquanto o Vitória corre para diminuir a vantagem do tricolor.

Confira os números!

QUEM MAIS VENCEU O CAMPEONATO BAIANO

Na história do Baiano, o Bahia é o clube que mais teve oportunidade de comemorar um título, 49 vezes. O último, inclusive, foi em 2020, ao superar o Atlético-BA na decisão.

EQUIPE TÍTULOS ANOS BAHIA 47 1931, 1933, 1934, 1936, 1938, 1940, 1944, 1945, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1967, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1991, 1993, 1994, 1998, 1999, 2001, 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 VITÓRIA 29 1908, 1909, 1953, 1955, 1957, 1964, 1965, 1972, 1980, 1985, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016, 2017

Por outro lado, o Vitória é a segunda equipe com mais títulos levantados na competição: 29 . O último foi em 2017, após bater o Bahia.

QUEM MAIS VENCEU FINAIS EM CONFRONTOS DIRETOS

Em Campeonatos Baianos, os dois grandes rivais disputaram diretamente 34 títulos, com boa vantagem do Vitória, apesar de ter menos títulos que o seu maior rival no total: 19 contra 15.

EQUIPE TÍTULOS ANOS VITÓRIA 19 1945, 1957, 1964, 1972, 1985, 1989, 1992, 1996, 1997,2000, 2004, 2005,2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016, 2017 BAHIA 15 1947, 1950, 1958, 1959, 1974, 1975, 1976, 1979, 1981, 1988, 1994, 1998,2012, 2014, 2018

A última disputa pelo título ocorreu em 2018, quando o Bahia se sagrou campeão após bater o Vitória por 3 a 1 no placar agregado.