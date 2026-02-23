Bahia x O'Higgins: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da segunda fase da Pré-Libertadores 2026

Bahia e O'Higgins se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta da segunda fase da Pré-Libertadores 2026. A partida acontece na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.
Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.
Onde assistir O'Higgins x Bahia ao vivo
A partida entre Bahia e O’Higgins terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming Paramount+.
Notícias e prováveis escalações
Após golear o Jacuipense por 4 a 2 e confirmar a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Baiano, o Bahia muda o foco para a Copa Libertadores. O Tricolor Baiano entra em campo precisando reverter a desvantagem construída no jogo de ida, quando foi derrotado por 1 a 0.
Para avançar à terceira fase da competição continental, a equipe comandada por Rogério Ceni precisa vencer por dois gols de diferença no tempo regulamentar. Caso triunfe por apenas um gol, a decisão da vaga será definida nas cobranças de pênaltis. O Bahia garantiu presença na fase preliminar da Libertadores após terminar o Campeonato Brasileiro na sétima colocação.
Do outro lado, o O’Higgins chega embalado pela vitória no primeiro confronto e joga com a vantagem do empate para avançar. A equipe chilena busca administrar o resultado e confirmar a classificação fora de casa.
Bahia: Ronaldo; Roman Gomez, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir (Pulga), Kike Olivera e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela e Pavez Muñoz; Juan Leiva, Felipe Ogaz e Bryan Rabello; Francisco González, Martín Sarrafiore e Arnaldo Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio.
Desfalques
Bahia
Ruan Pablo, Michel Araujo, David Duarte e Kanu estão fora.
O'Higgins
Sem desfalques confirmados.
Que horas começa O'Higgins x Bahia
Retrospecto recente
Como assistir de qualquer lugar com VPN
Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.