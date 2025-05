Bahia x Nacional-URU: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Nacional-URU se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 19h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo na última rodada do Brasileirão, o Bahia volta suas atenções para a Libertadores. Invicto na competição continental, o Tricolor baiano lidera o Grupo F com sete pontos conquistados em três partidas. Na estreia da fase de grupos, o Bahia empatou por 1 a 1 com o Internacional. Na sequência, venceu o Nacional-URU e o Atlético Nacional-COL, ambos pelo placar de 1 a 0.

Enquanto isso, o Nacional-URU ocupa a terceira colocação do Grupo F, com apenas três pontos. A equipe uruguaia foi derrotada pelo Atlético Nacional por 3 a 0 e pelo Bahia por 1 a 0, além de ter empatado com o Internacional em 3 a 3.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe, Erick, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Cauly, Lucho Rodríguez, Erick Pulga.

Nacional-URU: Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Coates, Millán, Báez; Oliva, Boggio, Villalba, Recoba, Petit, Vargas.

Desfalques

Bahia

Ronaldo, Kanu, Gilberto e Santiago Arias estão machucados.

Nacional-URU

Exequiel Mereles e Gonzalo Carneiro estão no DM

Quando é?