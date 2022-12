Bahia lança camisa especial em azul claro para 2023 em alusão ao Grupo City

Clube se tornou SAF recentemente; novo uniforme será "camisa 3" da equipe

Para o início da temporada de 2023, o Bahia lançou uma camisa especial inspirada e que homenageia o Grupo City, dono de sua nova SAF. O uniforme será utilizado como terceira opção de roupas do clube, como normalmente são definidas as camisetas comemorativas.

Com as cores predominantes do Grupo City, o uniforme aparece em um tom claro de azul, com detalhes em branco e vermelho nas golas e mangas. Na região de cima, logo abaixo da gola, nas costas, há a frase "O Bahia é o mundo". Além disso, o símbolo dos donos da SAF aparece na parte de baixo da camiseta.

Segundo publicado pelo clube nas redes sociais, quem terá direito de adquirir a camisa são os sócios torcedores em dia. Vale destacar: para o torcedor que se associou até 31 de dezembro de 2021 e está com os débitos em dia, poderão solicitar um uniforme gratuitamente; os demais, além dos que se associarem até 15 de janeiro de 2023, terão 50% de desconto.

Como comprar a camisa especial 2023 do Bahia?

Para adquirir o manto tricolor, o torcedor precisa se associar ao Sócio Esquadrão do clube. Há várias opções de assinaturas: para realizar a adesão em todos os pacotes, é necessário o pagamento de R$ 25,00; as parcelas mensais, então, vão custar de R$ 49,90 a R$ 299,90, considerando que cada uma concede um aspecto diferente, com ou sem lugar garantido em certos pontos do estádio.

Além dos pacotes comuns, há a assinatura para crianças de até 11 anos que custa R$ 10,00. Ela concede direito do assinante de entrar no gramado com os jogadores, em confrontos com mando do Bahia em Salvador, e poder participar de sorteios e promoções.