Bahia x Juazeirense ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Baiano

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), pela primeira rodada do Baianão; veja como acompanhar na TV e na internet

Bahia e Juazeirense se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 19h15 (de Brasília), no Estádio de Pituaçu, pela rodada de estreia do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE, na TV aberta, e do canal do Bahia no Youtube, na internet.

O confronto marcará a estreia de Renato Paiva no comando do Bahia. Até o momento, o português fez três jogos-treinos, com 100% de aproveitamento. Na última temporada, a equipe ficou de fora das semifinais, enquanto a Juazeirense brigou para não ser rebaixada.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma 11 vitórias, contra apenas duas do Juazeirense, além de quatro empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Baiano 2022, o Juazeirense venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Bahia: a atualizar.

Escalação do provável Juazeirense: a atualizar.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Juazeirense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?