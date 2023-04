Bahia x Jacuipense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Baiano

Equipes decidem o título do Baianão neste domingo (2), na Arena Fonte Nova ; veja como acompanhar na TV e na internet

O Bahia recebe o Jacuipense na tarde deste domingo (2), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta da final do Campeonato Baiano. Como empataram em 1 a 1 na ida, quem vencer levanta o título. A partida terá transmissão ao vivo da TVE (BA), na TV aberta, e do Youtube (TVE Bahia), na internet.

Na primeira fase do Baianão, o Bahia encerrou na liderança, com 21 pontos (sete vitórias e duas derrotas), e na semifinal eliminou o Itabuna por 4 a 2 no placar agregado. Já o Jacuipense, em busca do título inédito, ficou na vice-liderança, com 17 pontos, e deixou para trás o Juazeirense por 4 a 0 no agregado. Até aqui, foram sete vitórias, dois empates e duas derrotas no torneio estadual.

Em 15 jogos disputados entre as equipes, o Bahia registra ampla vantagem. Foram oito vitórias, contra apenas duas do Jacuipense, além de cinco empates. Na Copa do Brasil 2023, o Tricolor goleou por 4 a 1 e eliminou o rival.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Marcos Victor, Kanu e Gabriel Xavier; Vitor Jacaré, Acevedo (Diego Rosa), Rezende, Cauly e Matheus Bahia; Biel e Everaldo.

Jacuipense: Jean Drosny; Raphinha, Kanu, Weverton e Radar; Fábio Bahia, Amaral e Flávio (Eudair); Thiaguinho, Welder e Jeam.

Desfalques

Bahia

Danilo Fernandes e Raul Gustavo seguem no departamento médico.

Jacuipense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?