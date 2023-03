Bahia x Itabuna ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Baiano

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Bahia e Itabuna voltam a se enfrentar na tarde deste sábado (18), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE (BA), na TV aberta, e do Youtube (TVE Bahia), na internet.

Após vencer o duelo de ida por 1 a 0, o Itabuna entra em campo com a vantagem de poder empatar. O time visitante tem todos os jogadores disponíveis e vai com força total a Salvador.

Do outro lado, o Bahia vive momento turbulento. Isso porque o time foi eliminado precocemente da Copa do Nordeste e agora precisa reverter o placar para ir à final do estadual. O Tricolor tem a obrigação de ganhar por dois gols a mais para ficar com a classificação. Caso vença por um tento de diferença, a vaga será decidida nas penalidades.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Cicinho, Gabriel Xavier, Marcos Victor, Matheus Bahia; Rezende, Yago Felipe, Cauly; Jacaré, Biel, Ricardo Goulart.

Itabuna: Thiago Passos; Deivinho, Jan Pieter, Lucimário, Elivelton; Matheus Chaves, Hebert; João Neto, Alex Sandre, Hítalo; Cesinha.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Itabuna

Sem desfalques confirmados.

Quando é?