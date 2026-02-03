Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Bahia e Fluminense se enfrentam na noite desta quinta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv na TV fechada e pelo Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Embalado pela vitória sobre o Botafogo por 1 a 0 no Campeonato Carioca, o Fluminense volta suas atenções para o Brasileirão 2026. Na primeira rodada, o Tricolor Carioca derrotou o Grêmio por 2 a 1 e agora busca manter a invencibilidade no torneio nacional. Para o confronto contra o Bahia, o técnico Luis Zubeldía contará com força máxima, com exceção do atacante Germán Cano, que segue fora por lesão.
O Bahia, por sua vez, chega invicto na temporada. Em seis partidas disputadas, o Tricolor Baiano soma seis vitórias. Na estreia do Brasileirão, a equipe comandada por Rogério Ceni venceu o Corinthians por 2 a 1.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Renê; Bernal (Nonato), Martinelli, Lucho Acosta; Serna, Canobbio, John Kennedy (Everaldo). Técnico: Luis Zubeldía.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Desfalques
Fluminense
Germán Cano está lesionado.
Bahia
Sanabria e Ruan Pablo seguem no departamento médico, enquanto Michel Araújo, expulso na estreia, cumprirá suspensão.
Quando é?
- Data: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Salvador, BA
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Em 60 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 28 vitórias, contra 14 do Bahia, além de 18 empates. No último encontro válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2025, o Tricolor Carioca venceu por 2 a 0.
Classificação
Como assistir de qualquer lugar com VPN
Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.