Mounique Vilela

Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam neste quinta-feira (5), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Fluminense se enfrentam na noite desta quinta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv na TV fechada e pelo Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória sobre o Botafogo por 1 a 0 no Campeonato Carioca, o Fluminense volta suas atenções para o Brasileirão 2026. Na primeira rodada, o Tricolor Carioca derrotou o Grêmio por 2 a 1 e agora busca manter a invencibilidade no torneio nacional. Para o confronto contra o Bahia, o técnico Luis Zubeldía contará com força máxima, com exceção do atacante Germán Cano, que segue fora por lesão.

O Bahia, por sua vez, chega invicto na temporada. Em seis partidas disputadas, o Tricolor Baiano soma seis vitórias. Na estreia do Brasileirão, a equipe comandada por Rogério Ceni venceu o Corinthians por 2 a 1.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Renê; Bernal (Nonato), Martinelli, Lucho Acosta; Serna, Canobbio, John Kennedy (Everaldo). Técnico: Luis Zubeldía.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Brasileirão
Bahia crest
Bahia
BAH
Fluminense crest
Fluminense
FLU

Desfalques

Fluminense

Germán Cano está lesionado.

Bahia

Sanabria e Ruan Pablo seguem no departamento médico, enquanto Michel Araújo, expulso na estreia, cumprirá suspensão.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Salvador, BA 

Retrospecto recente

BAH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/3
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

FLU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 60 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 28 vitórias, contra 14 do Bahia, além de 18 empates. No último encontro válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2025, o Tricolor Carioca venceu por 2 a 0.

BAH

Outros

FLU

1

1

Empate

3

Vitórias

4

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

