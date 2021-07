Bahia fez sondagem ao São Paulo interessado em Hernanes

Esquadrão de Aço consultou clube paulista há cerca de um mês sobre situação do meia, mas condições salariais brecaram avanço

O Bahia fez uma sondagem ao São Paulo interessado na contratação de Hernanes. Há cerca de um mês, o Esquadrão de Aço consultou o clube paulista para saber as condições de um possível acordo pelo jogador, pouco aproveitado no time do técnico Hernán Crespo.

A consulta, no entanto, não avançou pelas condições financeiras. O patamar salarial de Hernanes no Morumbi é visto como muito acima do que o Bahia poderia tentar pagar. Por isso, o Bahia vê com muita dificuldade uma eventual contratação de Hernanes, pois o jogador teria de fazer uma grande diminuição de valores para se adequar à realidade do clube. Mesmo diante da provável saída do São Paulo.

Essa sondagem não tem ligação direta com a negociação encaminhada de rescisão amigável entre Hernanes e São Paulo do contrato válido até dezembro. Por iniciativa própria, o jogador procurou a diretoria nas últimas semanas para tratar sobre uma saída, pois não está satisfeito com sua atual situação no elenco. A negociação direta entre Hernanes e diretoria ocorre em "altíssimo nível", segundo apurou a Goal com envolvidos.

Financeiramente, inclusive, a saída do Profeta em comum acordo será benéfica para o São Paulo, pois o jogador vai abrir mão de dinheiro que teria a receber.

Foto: São Paulo FC/Divulgação

Hernanes entende que poderia jogar mais, mas que dificilmente teria espaço para atuar no São Paulo com o estilo de jogo de Crespo. Justamente por causa dessa negociação de rescisão contratual, Hernanes pediu para não ser mais relacionado, pois nesse caso estaria bloqueando o espaço de algum jogador da base que pudesse ser aproveitado, sendo que abrir lugar para os garotos é justamente um dos 'nortes' da gestão atual. Por isso, o jogador ficou fora dos jogos contra Internacional, Bahia e Racing.

Ao ser questionado sobre o assunto depois do empate por 1 a 1 com o Racing, Crespo.

"Hernanes é uma situação particular e privada que eu prefiro não falar. Talvez a diretoria ou o próprio Hernanes possa responder. Por respeito, acredito que não devo falar neste momento".

Nas conversas, o São Paulo sinalizou a Hernanes que pretende prestar uma homenagem comemorativa ao ídolo pela história no clube. Também existe o desejo da direção de, quando Hernanes se aposentar, fazer um jogo de despedida no São Paulo.

São Paulo reconhece a importância histórica de Hernanes e por isso quer tratar do assunto respeitando a imagem de ídolo do jogador.