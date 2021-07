São Paulo e Hernanes ficam próximos de rescisão contratual amigável

Meia procura diretoria e saída em comum acordo está próxima de ser definida. Jogador pediu para não ser relacionado, pois não queria "bloquear" base

São Paulo e Hernanes estão bem próximos de definir uma rescisão amigável de contrato. A expectativa é de uma definição ainda nesta semana. Por iniciativa própria, o jogador procurou a diretoria nas últimas semanas para tratar sobre uma saída, pois não está satisfeito com a atual situação. A negociação direta entre Hernanes e diretoria ocorre em "altíssimo nível", segundo apurou a Goal com envolvidos.

Hernanes entende que poderia jogar mais, mas que dificilmente teria espaço para atuar no São Paulo com o estilo de jogo do técnico Hernán Crespo. Justamente por causa dessa negociação de rescisão contratual, Hernanes pediu para não ser mais relacionado por Crespo, pois nesse caso estaria bloqueando o espaço de algum jogador da base que pudesse ser aproveitado. A ideia é abrir lugar para os garotos. Por isso, Hernanes ficou fora dos jogos contra Internacional, Bahia e Racing.

Nas conversas, o São Paulo sinalizou a Hernanes que pretende prestar uma homenagem comemorativa ao ídolo pela história no clube. Também existe o desejo da direção de, quando Hernanes se aposentar, fazer um jogo de despedida no São Paulo.

Diante da decisão de procurar a diretoria do São Paulo para conversar sobre uma recisão amigável, Hernanes preferiu não ser mais relacionado, pois entende que bloquearia o espaço de algum jogador da base.

Meia entende que poderia jogar mais e quer seguir jogando futebol@GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) July 14, 2021

Ao ser questionado sobre o assunto depois do empate por 1 a 1 com o Racing, Crespo disse o seguinte:

"Hernanes é uma situação particular e privada que eu prefiro não falar. Talvez a diretoria ou o próprio Hernanes possa responder. Por respeito, acredito que não devo falar neste momento", disse.

O São Paulo reconhece a importância histórica de Hernanes e por isso quer tratar do assunto respeitando a imagem de ídolo do jogador.