Bahia encaminha compra de Ademir, do Atlético-MG, por US$ 2,5 milhões

Detentor de 80% dos direitos econômicos, Galo já autorizou saída do atacante de 28 anos para o clube gerido pelo Grupo City

O Bahia encaminhou a compra do atacante Ademir por cerca de US$ 2,5 milhões (R$ 13,11 milhões na cotação atual), como soube a GOAL. O Atlético-MG deu sinal positivo para a saída do jogador e ajusta os últimos detalhes para a saída do atacante de 28 anos.

O valor da venda de Ademir será pago de forma parcelada – o período de quitação não foi informado à equipe de reportagem. O Galo é detentor de 80% dos direitos econômicos do atleta.

O Grupo City participa ativamente da administração do clube baiano. A gestora do Bahia é quem negocia a situação com a diretoria atleticana. Ademir chegou à Cidade do Galo em janeiro de 2022, depois de uma temporada de destaque pelo América-MG. O Atlético-MG acertou a contratação do jogador de forma gratuita, pagando apenas luvas e salários.

Ademir tem contrato com os mineiros até 31 de dezembro de 2024 e está prestes a se transferir para o futebol baiano. Depois de ter a saída vetará no início do ano, ele não estava nos planos da comissão técnica de Eduardo Coudet para a atual temporada.