Bahia x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2026

Bahia e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 15h (de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, em Camacari, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2026. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a transmissão da partida (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após estrear com goleada por 4 a 0 sobre o América-MG, o Corinthians entra em campo em busca da segunda vitória consecutiva para manter os 100% de aproveitamento no Brasileiro sub-20.

Do outro lado, o Bahia tenta somar os primeiros pontos na competição nacional. Derrotado pelo Cuiabá por 2 a 1 na estreia, o Tricolor baiano mira a recuperação para evitar novo tropeço.

Em oito jogos, foram quatro vitórias do Corinthians, contra três do Bahia, além de um empate. No último encontro válido pelo Brasileiro sub-20 2025, o Timão venceu por 2 a 1.

Bahia sub-20: Iuri Jean, Fernando, Dodô, Daniel Lima, Saymon, Gabriel Carioca, João Lucas, Emerson, Caio Suassuna, Iago Reis, Dyllan.

Corinthians sub-20: Gustavo Milani, João Vitor, Lorenzo, Iago Machado, Caraguá, Gui Amorim, Luiz Eduardo, Guilherme Pires, Luiz Fernando, Nícollas, Favela.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 Horário: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Local: CT Evaristo de Macedo - Camacari, BA

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

" target="_blank">Flamengo e Lanús decidem o título da Recopa 2026 nesta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro. A partida terá transmissão ao vivo da, na TV fechada, e do, via streaming ( veja a programação completa ).

Após vencer o Madureira por 3 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo volta suas atenções para a decisão da Recopa Sul-Americana. Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença para levantar o troféu. Caso a diferença seja de um gol, a decisão será nos pênaltis. Atual campeão da Libertadores, o Rubro-Negro busca o segundo troféu da competição continental.

Do outro lado, o Lanús, atual campeão da Copa Sul-Americana e em busca de um título inédito da Recopa, chega pressionado para a decisão. A equipe argentina soma dois empates e uma derrota nos últimos três compromissos, sequência que aumentou a cobrança por uma resposta imediata na final. Para o confronto, o técnico Mauricio Pellegrino deve ter praticamente força máxima à disposição.

Vale lembrar que a partida de volta está marcada para o dia 27, no Maracanã.

Flamengo: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo (De la Cruz), Lucas Paquetá, Arrascaeta, Everton Cebolinha (Carrascal); Pedro.

Lanús: Losada; Guidara, Carlos Izquierdoz, Dominguez, Sasha Marcich; Medina, Agustin Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Carrera; Rodrigo Castillo.

Desfalques

Flamengo

Saul e Jorginho estão lesionados, enquanto Plata cumprirá suspensão.

Lanús

Raúl Loaiza está machucado.

Quando é?

Data: quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio La Fortaleza - Buenos Aires, ARG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

