Bahia x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (21), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 20h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Na zona de rebaixamento, com apenas três pontos, o Bahia entra em campo pressionado em busca da primeira vitória no Brasileirão. Em quatro jogos disputados, o Tricolor Baiano empatou com Corinthians e Mirassol por 1 a 1, e com o Santos por 2 a 2 nas três primeiras rodadas, além de ter sido derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 0 na última partida

Do outro lado, o Ceará briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Com sete pontos somados, o Vovô venceu o Grêmio por 2 a 0 e o Vasco por 2 a 1, empatou com o RB Bragantino em 2 a 2 e sofreu uma única derrota até aqui, diante do Juventude, por 2 a 1

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Gilberto; David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Ceará: Bruno Ferreira (Fernando Miguel); Fabiano Souza, Marllon, Eder e Willian Machado; Dieguinho, Fernando Sobral e Matheus Araújo; Aylon, Galeano e Pedro Raul.

Desfalques

Bahia

Michel Araujo, Kanu, Gabriel Xavier e Iago Borduchi estão lesionados.

Ceará

Por questão contratual, Matheus Bahia é desfalque, enquanto Bruno Tubarão, Richardson e Pedro Henrique estão machucados.

Quando é?