Bahia x Bahia de Feira ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Baiano

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), pela sétima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV

Bahia e Bahia de Feira se enfrentam na noite desta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE (para a Bahia), na TV aberta.

Depois de empatar com o Ferroviário por 2 a 2 na Copa do Nordeste, o Bahia volta as atenções para o Baianão buscando emplacar a terceira vitória consecutiva no torneio. No momento, é líder isolado com 15 pontos, enquanto o Bahia de Feira, com sete pontos, vem de três empates e uma vitória nos últimos quatro jogos.

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Bahia registra 11 vitórias, contra seis do Bahia de Feira, além de seis empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Baiano 2022, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Provável escalação do Bahia de Feira: Alan; Paulinho, Paulo Paraíba, Pedrão, Alex Cazumba, Diones, Tiago Corrêa, Peterson, Alexsandro, Lucas Sibito, Clessione.

Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Raul Gustavo e Ryan; Nicolás Acevedo e Diego Rosa; Kayky, Biel, Ricardo Goulart e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Desfalques

Bahia

Kanu, Rezende e Gabriel Xavier seguem no departamento médico.

Bahia de Feira

Não há desfalques confirmados.

Quando é?