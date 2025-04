Bahia x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (24), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Atlético Nacional se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 21h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após garantir a primeira vitória no Brasileirão, ao bater o Ceará por 1 a 0, o Bahia volta suas atenções para a disputa da Copa Libertadores. Nos playoffs, o Tricolor Baiano eliminou o The Strongest com um agregado de 4 a 1 e superou o Boston River por 1 a 0. Já na fase de grupos, ocupa a vice-liderança do Grupo F, com quatro pontos conquistados. Estreou com empate por 1 a 1 diante do Internacional e, na sequência, venceu o Nacional-URU por 1 a 0.

Por sua vez, o Atlético Nacional ocupa a terceira colocação do Grupo F, com três pontos somados. Na estreia, venceu o Nacional por 3 a 0, mas na rodada seguinte foi superado pelo Internacional pelo mesmo placar: 3 a 0.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Pulga e Lucho Rodriguez.

Atlético Nacional: Ospina; Castro, Arias, Tesillo, Salazar, Rivero, Campuzano, Asprilla, Arce, Sarmiento e Morelos.

Desfalques

Bahia

Kanu, Gabriel Xavier, Ronaldo e Santiago Arias seguem machucados, enquanto Michel Araújo está em transição física.

Atlético Nacional

Juan Aguirre, Sebastian Guzman e Juan Zapata estão lesionados.

Quando é?