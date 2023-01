Bahia x Atlético de Alagoinhas ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Baiano

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), pela terceira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Bahia recebe o Atlético Alagoinhas na noite desta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE, na TV aberta.

Vice-líder do estadual com duas vitórias, o Bahia busca um novo triunfo para tentar assumir a ponta da tabela. Diego Rosa e Kayky foram regularizados e podem estrear pelo clube, enquano David Duarte está recuperado de lesão.

Já o Atlético Alagoinhas é o terceiro colocado do campeonato, com uma vitória e um empate até o momento. O time não poderá contar com Acácio, suspenso.

Prováveis escalações

Escalação do provável Bahia: Marcos Felipe, Borel, Kanu, Raul Gustavo e Matheus Bahia; Acevedo, Mugni (Diego Rosa) e Daniel; Kayky, Everaldo e Biel (Jacaré).

Escalação do provável Atlético Alagoinhas: a confirmar.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Atlético Alagoinhas

Acácio está suspenso.

Quando é?