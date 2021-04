Bahia acerta venda de Thiago ao New York City por US$ 1,8 milhão; veja os detalhes

O jogador de 20 anos já teve sua rescisão publicada no BID da CBF e está de malas prontas para os EUA

E Thiago Andrade, joia da base do Bahia, está de malas prontas para Nova Iorque: o Tricolor acertou a venda do atacante de 20 anos ao New York City FC, da Major League Soccer, nos EUA, por US$ 1,8 milhão - cerca de R$ 10 milhões na cotação atual do dólar.

O jovem se destacou na base do clube baiano na temporada passada, tendo terminado a última Copa do Brasil sub-20 como artilheiro da competição, com oito gols em oito jogos.

Além do US$ 1,8 milhão, o Bahia também ficará com 20% do valor de uma futura transferência do jogador. Thiago, então, assinará contrato por cinco anos com o New York City e já teve até a sua rescisão publicada no BID da CBF.

Nos profissionais, o atacante marcou um gol, diante do Athletico-PR, na reta final do Brasileirão 2020, em 12 jogos. Ele até chegou a ter sequência como titular durante algumas partidas, mas perdeu espaço no início de 2021 e vinha sendo reserva nas últimas partidas.

🚀 A sensação do 1º gol no profissional! Voa, Thiago! #TamoJuntoBahêa pic.twitter.com/iuTSPI4ZxQ — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) January 21, 2021

Sua última partida pelo Bahia aconteceu no início de 2021: uma derrota para o Vitória por 1 x 0, em que o atacante saiu do banco de reservas, mas não conseguiu fazer a diferença e atuou por pouco mais de 20 minutos.

Sem Thiago, o Bahia tem como opções para o ataque Gilberto, Gabriel Novaes - emprestado pelo São Paulo, mas que está negociando com o RB Bragantino - e o jovem Marcelo.