Onde assistir ao vivo a Vasco x Bahia, pela final da Copa do Brasil Sub-20?

Equipes decidem o título da Copa do Brasil sub-20 neste domingo (3), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois de vencer por 2 a 1, o encara o na noite deste domingo (3), às 19h (de Brasília), em São Januário, com vantagem na decisão da Copa do sub-20. A partida será transmitida ao vivo no SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Bahia DATA Domingo, 3 de janeiro de 2021 LOCAL São Januário, Rio de Janeiro - Brasil HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco busca o título na sub-20 contra o Bahia / Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo no SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com a vitória no primeiro jogo por 2 a 1, o Vasco entra em campo precisando apenas de um empate para ficar com o título. Já o Bahia precisa vencer por dois gols de diferença para garantir. Em caso de vitória baiana por um gol, independente do placar, leva a decisão para os pênaltis.

Provável escalação do Vasco: Cadu, JP Galvão, Menezes, Zé Vitor, Caio Eduardo; Caio Lopes, Matias, João Pedro, Gabriel Pec, MT; Laranjeira.

Provável escalação do Bahia: Fabricio, Douglas Borel, Gabriel, Lucimário, Ryan; Patrick de Lucca, Luiz Felipe, Jeferson Douglas; Daniel, Thiago e Marcelo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco sub-20 2 x 1 sub-20 Copa do Brasil sub-20 20 de dezembro de 2020 Bahia sub-20 1 x 2 Vasco sub-20 Copa do Brasil sub-20 27 de dezembro de 2020

BAHIA