Bahia abre conversas com estafe de Wesley, do Palmeiras

Atacante tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025 e não descarta mudança para a Arena Fonte Nova no mercado da bola

O Bahia abriu conversas com o estafe de Wesley, atacante do Palmeiras, no mercado da bola, como soube a GOAL.

Com autorização do Grupo City, o clube já fez contato com o empresário Paulo Pitombeira a fim de tentar a contratação do atleta. As tratativas caminham para um desfecho positivo, mas ainda falta o aval dos paulistas.

O desejo é que o jogador de 25 anos chegue à Arena Fonte Nova em definitivo na atual janela de transferências. As negociações, contudo, devem avançar somente depois da Copa do Mundo 2022, que se encerra em 18 de dezembro. O representante do atleta está no Qatar para acompanhar o torneio.

Sem tanto espaço com Abel Ferreira, Wesley deve ser negociado nesta janela de transferências. O departamento de futebol não faz objeção para a saída do atacante, mas deseja negociá-lo por uma compensação financeira, especialmente pela situação econômica do Bahia — o clube foi adquirido pelo Grupo City e terá um orçamento elevado para contratar atletas.

A falta de oportunidades na Academia de Futebol é o que faz Wesley aprovar a transferência para o Bahia. O jogador esteve em campo por 14 minutos nos últimos dois meses da temporada. Ele só atuou no empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO, pela 31ª rodada do Brasileirão, em 10 de outubro passado. Antes disso, ele esteve em campo na partida de volta da semifinal da Libertadores, contra o Athletico-PR.

Em 2022, o atacante disputou 47 partidas, sendo apenas 15 na condição de titular. Ele somou 1.667 minutos em campo, com três gols e cinco assistências. O contrato do atleta com o Palmeiras se encerra em dezembro de 2025.

Há alguns meses, os paulistas pediram cerca de 6 milhões de euros (R$ 32,66 milhões na cotação atual) para liberá-lo em definitivo. Em que pese a exigência recente, os moldes ainda não foram definidos.