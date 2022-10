Bahia estuda investida por Wesley, do Palmeiras, para 2023

Atacante de 23 anos pode deixar a Academia de Futebol na próxima temporada e se tornar reforço do Bahia na era do Grupo City

O Bahia avalia a possibilidade de fazer uma proposta pela contratação de Wesley, atacante de 23 anos que pertence ao Palmeiras, no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela GOAL.

Perto de concluir a transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o clube está disposto a investir em reforços a partir de janeiro de 2023. O atleta do Palmeiras é um dos prediletos nos bastidores, como soube a GOAL.

Wesley tem contrato na Academia de Futebol até dezembro de 2025, mas pode ser negociado no mercado da bola. Há alguns meses, o clube pediu cerca de 6 milhões de euros (R$ 30,18 milhões na cotação atual) para liberá-lo em definitivo. Em que pese a exigência recente, os moldes ainda não foram definidos.

Com o poderio financeiro do Grupo City, o Bahia está disposto a investir na busca por novos reforços para a temporada seguinte. O estafe de Wesley tem boa relação com a gestão do Tricolor baiano, especialmente porque o empresário Paulo Pitombeira foi o responsável por conduzir as tratativas entre o Grupo City e o clube brasileiro.

O atacante de 23 anos atuou em 48 partidas do Palmeiras na atual temporada, com três gols e cinco assistências. No período, somou 1.653 minutos. Ele não entra em campo desde 6 de setembro passado, no jogo de volta da semifinal da Libertadores, diante do Athletico-PR. O atleta ficou no banco de reservas nos últimos cinco compromissos da equipe comandada por Abel Ferreira.