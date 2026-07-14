Baggio entra na polêmica histórica: Messi supera Maradona e Pelé

Roberto Baggio, uma das maiores lendas da Itália, entrou no eterno debate sobre quem é o melhor jogador da história do futebol, manifestando sua opinião a favor do argentino Lionel Messi, em detrimento de seu compatriota Diego Maradona e do brasileiro Pelé.

O site “Football Italia” informou que Baggio participou de um debate com vários ícones do esporte e, quando lhe perguntaram “Quem é o melhor de todos os tempos?”, ele respondeu: “É muito difícil classificá-los, porque estamos falando da essência do futebol. Esses três sempre estiveram no topo”.

O astro italiano acrescentou: “Até hoje, escolho Messi pelo que ele apresentou ao longo de 20 anos, tanto em quantidade quanto em qualidade. Se eu fosse obrigado a escolher, citaria o nome dele, mas estamos falando de três jogadores excepcionais”.

Baggio participou de três edições da Copa do Mundo, em 1990, 1994 e 1998, e o pênalti que ele perdeu na final de 1994 contra o Brasil continua gravado na memória dos torcedores, apesar de já terem se passado 32 anos.

Por sua vez, Marco Materazzi tinha uma opinião diferente, pois escolheu outro jogador para colocá-lo no panteão dos lendários. Materazzi disse: “Eu sempre digo isso: para mim, é o Ronaldo. O que ele fez com os joelhos destruídos e a uma velocidade de 150 km/h, ninguém antes dele conseguiu fazer”.

E continuou: “Eu pertenço à geração do boom demográfico, mas quando assisto aos vídeos dele no YouTube e vejo o que ele fazia, numa época em que os zagueiros entravam com extrema violência, você percebe que ele era um extraterrestre... Na verdade, ele era mesmo.”

O ex-zagueiro da Itália acrescentou: “Com todo o respeito a Diego, Maradona, Pelé e Messi, mas, para mim, o fenômeno é o verdadeiro Ronaldo, com todo o respeito a Cristiano”.

Matterazzi conquistou com a seleção italiana o título da Copa do Mundo de 2006 e marcou dois gols naquela edição, sendo um deles o gol de empate na final contra a França. Esse foi o único torneio em que ele participou ao longo de sua carreira internacional.

Já Roberto Baggio disputou três edições da Copa do Mundo, nos anos de 1990, 1994 e 1998, e o pênalti que ele perdeu na final de 1994 contra o Brasil continua na memória da torcida até hoje.