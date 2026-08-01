AZ causa irritação; Koopmeiners parece poder esquecer a transferência

Peer Koopmeiners parece poder esquecer uma transferência para o Club Brugge. Segundo o jornalista Mounir Boualin, o principal clube belga está incomodado com a postura do AZ, o que faz com que a chance de buscar alternativas seja grande.

O De Telegraaf informou no sábado que o AZ pede no máximo 17 milhões de euros por Koopmeiners. Um valor alto demais para o Club Brugge, o que fez com que as conversas entre os dois clubes travassem.

O meio-campista de 26 anos foi ligado ao VfB Stuttgart e ao Bologna no início de maio, e recentemente, portanto, ao Club Brugge. No entanto, segundo o De Telegraaf, a potência belga agora muda o foco para Freddie Potts, meio-campista de 22 anos do West Ham United.

Boualin espera que uma renovação de contrato com o AZ de repente se torne bem mais realista. Atualmente, Koopmeiners tem contrato em Alkmaar até meados de 2028.

Koopmeiners falou na sexta-feira, na entrevista coletiva antes do duelo pela Johan Cruijff Schaal contra o PSV, sobre o interesse vindo de Bruges. "De fato houve conversas, mas isso depende principalmente dos clubes. Não vou falar sobre valores", foi citado, entre outros, pela Voetbal International.

"Não tenho ressentimentos em relação ao AZ, porque há respeito mútuo. Também quero lidar com isso de forma correta", disse o meio-campista, que, por enquanto, portanto, parece seguir jogando pelo clube de Alkmaar.

Koopmeiners passou pelas categorias de base do AZ e estreou no time principal em 2021. Nesse meio-tempo, foi emprestado ao Excelsior e ao Almere City FC e já é há algum tempo uma peça importante no meio-campo.