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Aymen SlitiImago
Wessel Antes

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Aymen Sliti vai deixar o Feyenoord em breve

Mercado da bola
Feyenoord
A. Sliti

Vários clubes entraram em contato com o Feyenoord a respeito de Aymen Sliti. A notícia foi divulgada na sexta-feira pelo site de torcedores FR12.

O Feyenoord está disposto a negociar o empréstimo do ponta de 20 anos, que tem contrato com o clube até meados de 2029.

Até o momento, Sliti disputou 28 partidas oficiais pela equipe principal do Feyenoord. Nelas, ele marcou dois gols e deu duas assistências.

O diretor técnico Devy Rigaux pretende emprestar Sliti para que ele possa ter mais tempo de jogo e continuar seu desenvolvimento.

Até o momento, vários clubes já se manifestaram, e espera-se que uma decisão seja tomada em breve.

Amistosos de clubes
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O Transfermarkt avalia Sliti em 2 milhões de euros. O Feyenoord o contratou do FC Twente em 2020.

No início desta semana, Jaden Slory (21) já havia sido emprestado ao Willem II. É possível que o Feyenoord também empreste Shiloh 't Zand (23) ao Fortuna Sittard, mas com opção de compra.

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