Ayman Hussein desafia Mbappé no confronto entre França e Iraque

O Estádio Lincoln Financial recebe hoje, terça-feira, um confronto muito aguardado entre França e Iraque, no âmbito da disputa do Grupo 9 da Copa do Mundo de 2026, que será realizada pela primeira vez na história em uma organização conjunta entre os Estados Unidos da América, o Canadá e o México.

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, definiu a seguinte escalação:

Goleiro: Mike Maignan.

Defesa: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne.

Meio-campo: Michael Oliisi, Adrien Rabiot, Mano Kone.

Ataque: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Désiré Doué.

Por sua vez, o técnico da seleção iraquiana, Graham Arnold, optou por escalar os seguintes jogadores:

Goleiros: Basil.

Defesa: Hussein, Tahsin, Akam, Doski.

Meio-campo: Ismail, Zidane Iqbal, Amir Al-Amari.

Ataque: Ahmed Qasim, Ayman Hussein, Ibrahim Baish.

A seleção iraquiana entra em campo sob grande pressão após a goleada sofrida na primeira rodada contra a Noruega por 4 a 1, o que a obriga a conquistar um resultado positivo para manter vivas as esperanças de disputar uma das vagas para a próxima fase.

Por outro lado, a seleção francesa iniciou sua trajetória no torneio de forma contundente, após derrotar o Senegal por 3 a 1, confirmando sua seriedade na disputa pelo título e seu desejo de reconquistar a taça que conquistou em 2018.