Ayase Ueda pode deixar o Feyenoord neste verão para jogar em duas ligas de ponta

Ayase Ueda pode deixar o Feyenoord neste verão, segundo informou o especialista em transferências Fabrizio Romano nesta segunda-feira. O atacante japonês estaria na mira de clubes da Bundesliga e da Premier League.

O atacante japonês teve uma excelente temporada na Holanda. Nos quarenta jogos que disputou pelo Feyenoord, ele marcou 26 gols. Com 25 gols na VriendenLoterij Eredivisie, ele se tornou o artilheiro do campeonato.

Com isso, ele teve uma temporada melhor do que suas duas primeiras temporadas defendendo o time de Roterdã. Na temporada 2023/24, ele marcou cinco gols e, na temporada seguinte, chegou a “apenas” nove gols.

Ueda também está causando ótima impressão na Copa do Mundo com a seleção japonesa. Na partida contra a Tunísia (0 a 4), por exemplo, ele marcou dois gols e deu uma assistência.

Essas atuações, portanto, não passaram despercebidas no exterior. Segundo Romano, clubes da Premier League e da Bundesliga já entraram em contato com o Feyenoord. Ainda não se sabe de quais clubes se trata.

Ueda foi contratado do Cercle Brugge no verão de 2023 por oito milhões de euros. Desde então, o valor de mercado do artilheiro subiu consideravelmente.

De acordo com o Transfermarkt, Ueda vale atualmente cerca de 17 milhões de euros. Seu contrato com o Feyenoord vai até meados de 2028.