Avenida x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Gaúcho 2026

Avenida e Grêmio se enfrentam neste sábado (10), às 21h (de Brasília), no Estádio dos Eucaliptos, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 44º título do Campeonato Gaúcho, o Grêmio está no Grupo B ao lado de Ypiranga-RS, Novo Hamburgo, Monsoon, Internacional SM e Caxias. Para a estreia, o técnico Luís Castro não poderá contar com Monsalve, lesionado. Cristaldo é o mais cotado para assumir a posição.

Por outro lado, o Avenida está no Grupo A ao lado de Internacional, Guarany de Bagé, Juventude, São Luiz e São José-RS.

Avenida: Rodrigo Mamá; Cristian Lessa, Zé Pedro, Jô e Vini Silva; Anderson Recife, Anderson Uchôa e Dionatam Machado; Wellisson, Xandy e Emerson Tucão.

Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Caio Paulista; Tiaguinho, Arthur e Cristaldo; Amuzu, Carlos Vinícius e Willian. .

Desfalques

Avenida

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Monsalve e Marlon estão lesionados, enquanto Braithwaite e Villasanti seguem no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 10 de janeiro de 2026

sábado, 10 de janeiro de 2026 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Estádio dos Eucaliptos - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis