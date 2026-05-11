O Feyenoord está dando passos importantes na busca por uma nova diretoria. O clube de Roterdã já apresentou uma proposta de contrato a Robert Eenhoorn e Dévy Rigaux e espera poder anunciar em breve esses dois grandes nomes, segundo informa o site Feyenoord Transfermarkt, que costuma estar bem informado.

As negociações com ambos os candidatos estariam em pleno andamento. Eenhoorn deve assumir o cargo de diretor-geral no Feyenoord, enquanto Rigaux, do Club Brugge, está na mira para ser o novo diretor técnico. A diretoria do clube pretende acelerar as negociações nos próximos dias.

O nome de Eenhoorn já circulava com destaque em Roterdã na semana passada. Dentro do Feyenoord, há grande apoio à chegada do ex-dirigente do AZ. Além disso, o rotterdamense de 58 anos é conhecido como alguém com forte afinidade com o clube.

Eenhoorn atuou por nada menos que dez anos como diretor geral do AZ. Em Alkmaar, ele construiu uma sólida reputação graças ao rumo esportivo e financeiro estável que foi traçado sob sua liderança. Em 2024, chegou ao fim sua passagem pelo clube da Holanda do Norte.

Rigaux também é considerado um candidato com um perfil de destaque. O belga está atualmente sob contrato com o Club Brugge, onde desempenha um papel importante na política técnica do clube de ponta da Bélgica. O Brugge ainda está em plena disputa pelo título nacional.

O Feyenoord não quer agir rapidamente apenas no nível da diretoria. Said Bakkati também está bem no radar do De Kuip. O atual assistente técnico do Sparta Rotterdam já trabalhou no Feyenoord no passado, tanto com Jaap Stam quanto com Dick Advocaat. Bakkati deve ser incorporado à comissão técnica de Robin van Persie.