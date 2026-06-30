Em uma noite que deveria ter sido um teste para a prestígio da arbitragem marroquina no cenário mundial, a partida entre Alemanha e Paraguai se transformou em um cenário de confusão... e terminou com uma avaliação desastrosa.

O site especializado “Archivo Far” colocou o árbitro Jalal Jid no banco dos réus, atribuindo-lhe uma nota de 2,0, em uma das piores noites de arbitragem da Copa do Mundo.

O site destacou que Jalal Jied teve um desempenho fraco no confronto maratônico entre Alemanha e Paraguai; o início foi relativamente tranquilo, e ele permitiu que o jogo fluísse durante o primeiro tempo, apesar de alguns erros simples de avaliação... Mas, com o passar dos minutos, a curva começou a cair drasticamente.

O auge do colapso ocorreu na prorrogação: Jid cometeu o que o relatório descreveu como um “erro grave” ao ignorar uma falta evidente cometida pelo goleiro paraguaio Orlando Gil, em uma jogada que antecedeu diretamente o segundo gol da Alemanha. Se não fosse pela intervenção do VAR (Vídeo-Árbitro Assistente) para marcar a falta, a situação teria sido ainda mais desastrosa.

A reportagem destacou que esse tipo de jogada — em que não há disputa pela bola — já havia sido explicitamente sinalizado pela FIFA aos árbitros como algo que deveria ser punido antes do início do torneio. Mas o que aconteceu depois foi um “caos total”, segundo a descrição do site.

O site observou que o árbitro marroquino praticamente abandonou a partida, concedendo aos jogadores liberdade absoluta para cometer faltas e ignorando a marcação de infrações em situações que descreveu como estranhas.

Ele destacou que a grande quantidade de faltas marcadas sem justificativa clara e as brigas contínuas, que se estenderam até a disputa de pênaltis, foram o destaque do último período.