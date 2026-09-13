O Barcelona manteve o aproveitamento perfeito no Campeonato Espanhol ao vencer de forma contundente o Levante, fora de casa, por 4 a 2, na quinta rodada, na noite de domingo.

Os quatro gols da equipe catalã foram marcados por Lamine Yamal (dois), Txavi Espart e Karim Adeyemi, elevando o Barça a 15 pontos na liderança, com três de vantagem sobre o rival Real Madrid.

O site "Archivo VAR", especializado em lances polêmicos de arbitragem, deu ao árbitro González Esteban, que apitou o jogo, uma nota de 2,75 de 10.

O Archivo VAR explicou: "Nota reprovada sem qualquer ressalva para González Esteban, já que o árbitro escolheu um estilo de arbitragem criativo que foi, de modo geral, bastante correto, mas que se mostrou totalmente o oposto nos lances dentro da área."

E prosseguiu: "Esteban marcou um pênalti no segundo tempo por uma infração inexistente, depois de, poucos segundos antes, ter deixado de punir um toque de mão que exigia a marcação de uma falta."

E destacou: "Esteban não foi feliz ao lidar com os lances dentro das duas áreas, e parece que ainda não conseguiu se adaptar plenamente às exigências do mais alto nível do futebol espanhol."

A partida teve um lance polêmico, além da possibilidade de mostrar um cartão vermelho direto para Roger, uma punição que o lance não merecia, já que o atacante moveu o braço tentando se livrar do adversário que o segurava, sem que houvesse, na essência, qualquer tentativa de agressão. O cartão amarelo era merecido, mas não o vermelho.

No segundo tempo, Lamine Yamal caiu dentro da área após um contato levíssimo com Aïssa Mandi, um contato que não justifica de forma alguma a marcação de uma falta, mas que deveria ter sido precedido pela marcação de um toque de mão anterior cometido pelo próprio zagueiro, depois que sua mão interrompeu a trajetória da bola.

O Archivo VAR concluiu: "Ele marcou a infração que não existia e ignorou a infração que exigia marcação."

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