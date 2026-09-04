O árbitro espanhol Hernández Hernández gerou polêmica com algumas de suas decisões durante a derrota do Real Madrid diante do anfitrião Real Betis (1 a 0), na noite de sexta-feira, pela quarta rodada de LaLiga, no estádio La Cartuja.

Por sua vez, a plataforma"Archivo VAR" espanhola divulgou sua avaliação do árbitro, considerando que ele foi reprovado na condução do jogo.

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Hernández Hernández recebeu uma avaliação baixa (4,75) na partida, que registrou uma queda em seu controle sobre o desenrolar do jogo com o passar dos minutos e um aumento na intensidade do confronto entre os jogadores das duas equipes.

Segundo o "Archivo VAR", o árbitro mostrou um cartão amarelo severo a Arda Güler, jogador do Real Madrid, antes do fim do primeiro tempo, o que o colocou posteriormente diante de um problema em lidar com o próprio jogador, já que evitou mostrar o segundo cartão amarelo a ele, apesar de haver uma falta que merecia a punição.

Nos minutos finais, Hernández Hernández marcou um pênalti para o Real Madrid, um daqueles lances que podem ser marcados, mas que não foi resultado de uma entrada imprudente e clara.

A repetição mostrou, de acordo com a análise do "Archivo VAR", que o contato não teve a força que a reação "teatral" de Vinícius Júnior sugeria, especialmente porque a bola já havia se afastado dele antes de sua queda.

A isso se seguiu outra polêmica, relacionada à entrada de Bartra na área durante a cobrança do pênalti, pois não havia prova conclusiva de que ele pisou na linha da área antes do chute. A análise entende que, caso se confirmasse sua entrada de forma irregular, o pênalti deveria ser cobrado novamente.

As avaliações do "Archivo VAR" se baseiam em vários elementos, sendo os principais a consistência no tratamento das faltas e punições, a unificação do critério para a marcação de erros e a exibição de cartões, a condução da partida, além da personalidade do árbitro na tomada de decisões e a forma de utilização da tecnologia do árbitro de vídeo assistente "VAR" nos lances decisivos.

Também passam por revisão os lances decisivos, como pênaltis, expulsões e gols anulados, e as entradas que poderiam ter sido marcadas e não foram.

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