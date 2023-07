Avaí x Guarani ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela 20ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Avaí e Guarani se enfrentam na tarde deste sábado (29), a partir das 17h (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, pela 20ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com duas vitórias consecutivas na Série B, o Avaí volta a campo buscando manter o bom aproveitamento para seguir na luta contra o rebaixamento. No momento, ocupa a 18ª posição, com 17 pontos conquistados.

Do outro lado, o Guarani, com 32 pontos, vem de três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos. Atualmente, a equipe está na briga para alcançar um lugar no G-4 da Série B.

Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Guarani soma oito vitórias, contra seis do Avaí, além de dois empates. No mais recente confronto válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Guarani saiu vitorioso ao ganhar por 4 a 1.

Prováveis escalações

Avaí: Igor Bohn; Igor Inocêncio, Roberto, Felipe Silva e Cortez; Wellington, Jean Cléber e Rafael Gava; Felipinho, William Pottker e Denilson. Técnico: Eduardo Barroca.

Guarani: Douglas Borges; Diogo Mateus, Walber, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Isaque; Bruno José, João Victor e Derek. Técnico: Umberto Louzer.

Desfalques

Avaí

Wellington Nascimento, Didi, Guilherme Santos, Thiago Rosa, Douglas, Júlio César, Alan Costa estão no departamento médico.

Guarani

Pegorari, lesionado, e Bruninho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques.

Quando é?