Auxiliares de Tite vão assistir "in loco" a Flamengo x Palmeiras em Brasília

Com jogadores selecionáveis nas duas equipes, confronto faz parte do plano de observações da comissão técnica da seleção brasileira

A partida entre e , que acontence nesta quinta-feira (21), no Mané Garrincha, em Brasília, contará com dois espectadores de luxo. O auxilir técnico da seleção brasileira, Cleber Xavier, e o analista tático da Canarinho, Thomaz Koerich, estarão no estádio observando os atletas, projetando as futuras convocações do técnico Tite.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que se acostumaram a servir jogadores à seleção brasileira nos últimos tempos. Nas últimas convocações, em outubro e novembro do ano passado, Tite chamou Ribeiro e Pedro, ambos atletas do Flamengo. Do lado do Palmeiras, o treinador convocou o goleiro Weverton e o meia Gabriel Menino.

Na próxima lista, ao menos Weverton e Everton Ribeiro devem ser novamente convocados. Mas há, ainda, outros jogadores que agradam ao técnico da seleção nos times que fazem a 'decisão' deste meio de semana, como é o caso do zagueiro Rodrigo Caio: ele chegou a ser convocado para a primeira bateria de jogos válidos pelas Eliminatórias para a mas, lesionado, precisou ser cortado.

A observação de atletas não para por aí. No dia 28 de janeiro, membros da comissão técnica de Tite estarão novamente acompanhando de perto um jogo do Flamengo. Desta vez, o auxiliar Matheus Bachi e Thomaz Koerich estarão assistindo a x Flamengo, em Alegre. Dois dias depois, Tite e Cleber Xavier vão marcar presença na final da , no Maracanã, entre Palmeiras e .

volta em março

Líder das Eliminatórias com 12 pontos, o Brasil volta a campo no dia 25 de março contra a Colômbia, fora de casa, em sede ainda não definida. No dia 30, a Arena Pernambuco receberá o clássico entre e , válido pela sexta rodada do torneio de classificação.