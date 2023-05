Auxerre x PSG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Equipes se enfrentam neste domingo (21), pela 35ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Perto de conquistar mais um título nacional, oPSG visita o Auxerre na tarde deste domingo (21), às 15h45 (de Brasília), no Stade de L'Abbé-Deschamps, em Auxerre, pela 36ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Auxerre está na 16ª posição, com 34 pontos. O time mandante promete dificultar a vida do forte rival e não possui problemas no elenco.

Já o PSG, líder com 81 pontos, busca mais um triunfo para ficar ainda mais perto do trofeu. Os parisienses seguem com o departamento médico cheio, enquanto Hakimi cumpre suspensão.

Prováveis escalações

Auxerre: Radu, Jeanvier, Juval, Touré, Massengo, Touré, Zedadka, Mensah, Hein, Costa e Niang.

PSG: Donnarumma, Marquinhos, Sergio Ramos, Pereira, Verratti, Ruiz, Bernat, Emery, Messi, Mbappé, Messi Ekitike.

Desfalques

Auxerre

Sem desfalques confirmados.

PSG

Neymar, Kimpembe, Mukiele, Mendes e Pembélé estão lesionados, enquanto Hakimi cumpre suspensão..

Quando é?

Data: domingo, 21 de maio de 2023