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Jochen Tittmar
Traduzido por

Autopromoção arrogante na Bola de Ouro: campanhas constrangedoras não deveriam ser recompensadas

Especiais e Opinião
Opinion
L. Yamal
K. Mbappe
H. Kane

Daqui a cerca de um mês será entregue a Bola de Ouro de 2026. A forma como favoritos como Lamine Yamal ou Kylian Mbappe estão se posicionando neste momento é profundamente constrangedora. Um comentário.

Aqueles sim eram tempos, 25 anos atrás. Naquela época, em 2001, Michael Owen, então com 21 anos, venceu a Bola de Ouro, a premiação individual mais prestigiada e importante do futebol mundial. Antes disso, o atacante havia conquistado com o Liverpool a Copa da Uefa, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, marcando 24 gols no caminho.

"Eu não fazia a menor ideia do que era isso. Na época, isso nem era assunto na imprensa", revelou Owen no ano passado. Ele contou que soube do seu sucesso por telefone, pelo então técnico dos Reds. "Quando Gerard Houllier me ligou e disse que eu tinha vencido a Bola de Ouro, eu perguntei: o que é isso, treinador?"

Não quero afirmar categoricamente que são esses os tempos que desejo de volta. Embora eu quase nunca tenha me empolgado com a Bola de Ouro, é claro que é totalmente aceitável que sua importância tenha crescido de forma perceptível nos últimos anos, tanto entre os jogadores quanto na percepção pública.

Lamine Yamal SpainGetty Images

Lamine Yamal e Kylian Mbappe antes da Bola de Ouro: autoelogio questionável

O que eu considero altamente constrangedor, inadequado e arrogante, por outro lado, é o questionável autoelogio dos possíveis vencedores entre os 30 indicados. Ao mesmo tempo, ainda apoiado por verdadeiras campanhas de seus clubes, que não perdem nenhuma oportunidade de rasgar elogios a seu jogador ou até de afirmar claramente que ele merece mais do que a concorrência.

"Por que não deveríamos defendê-lo?", perguntou recentemente o técnico do Barcelona, Hansi Flick, em referência a seu pupilo Lamine Yamal, um dos favoritos para vencer a premiação deste ano, em 26 de outubro, em Londres. Minha resposta: porque isso não tem nada a ver com humildade e função de exemplo. Porque, como inúmeros técnicos no mundo sempre ressaltam, a verdade está em campo e não precisa de declarações fáceis de decifrar para colocar o próprio jogador acima dos outros. E porque, simplesmente, isso é antipático.

Completamente ridículo que, como aconteceu recentemente, um Yamal de 18 anos se sente e afirme: "Para ser sincero: acho que este ano eu mereço esse prêmio, pelo que ganhei." Completamente arrogante, a forma como Kylian Mbappe, do Real Madrid, se define como o "escolhido" e diz que "nenhum jogador foi melhor do que eu na última temporada". Imagine só se alguém nas categorias de base do esporte coletivo futebol falasse assim de si mesmo.

Bola de Ouro: os dez vencedores anteriores

Ano

Vencedor

2025

Ousmane Dembele

2024

Rodri

2023

Lionel Messi

2022

Karim Benzema 

2021

Lionel Messi

2020

não foi concedido

2019

Lionel Messi

2018

Luka Modric

2017

Cristiano Ronaldo

2016

Cristiano Ronaldo

2015

Lionel Messi

Jose MourinhoGetty Images

Campanhas antes da premiação da Bola de Ouro: Jose Mourinho se expõe

É claro que essas campanhas direcionadas antes da premiação já não são nenhuma novidade. Neste ano, talvez tenham ganhado um pouco mais de egoísmo exibido em um esporte em que, com razão, a importância do coletivo é sempre enfatizada. Mas já em 2013, por exemplo, o Real reuniu um grupo formado por Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas e Sergio Ramos para fazer muita propaganda para Cristiano Ronaldo na disputa com Lionel Messi e Franck Ribery, e isso infelizmente, na minha opinião, também deu certo.

Há dois anos, os Merengues chegaram até mesmo a provocar um escândalo, ao cancelar de última hora a viagem para Paris e boicotar a premiação. Antes disso, havia vazado que Rodri, e não Vinicius Junior, venceria. Em vez disso, foi divulgado o seguinte comunicado: "Se os critérios para a premiação não declaram Vinicius vencedor, os mesmos critérios deveriam declarar Carvajal vencedor. Como esse não foi o caso, é óbvio que a Bola de Ouro e a Uefa não respeitam o Real Madrid. E o Real Madrid não está onde não é respeitado."

E mais recentemente, ninguém menos que o atual técnico do Real, Jose Mourinho, revelou toda a insanidade política por trás da Bola de Ouro e se expôs. Em 2012, o português ainda afirmava: "Como se pode ganhar a Bola de Ouro sem conquistar títulos, sem vencer algo importante? Não me venham com Mundial de Clubes ou Supercopa, isso são coisas pequenas. Falem-me dos grandes títulos." Algumas semanas atrás, porém, ele disse: "Não se pode dar a Bola de Ouro a um jogador só porque ele ganhou a Champions League ou a Copa do Mundo. O melhor jogador do mundo são dois, três ou quatro, e nós sabemos quem eles são e onde eles estão. Sabemos quem escreveu história individualmente neste verão."

MbappeGetty Images

Bola de Ouro: necessidade de afirmação e hybris não devem ser recompensadas

Naturalmente, Mbappe tem "argumentos para ganhar a Bola de Ouro", como ele disse. Naturalmente, pode e talvez até deva ser um objetivo individual para jogadores tão excepcionais correr atrás desse troféu. Mas eles jamais poderiam conquistá-lo sem seus companheiros de equipe, ainda que alguns deles possam ser menos talentosos do que eles próprios.

Exibicionismo evidente, necessidade de afirmação e também a hybris de profissionais blasés e de clubes que, com esse tipo de comportamento, também contribuem para que o futebol moderno se afaste cada vez mais da base, não deveriam ser recompensados.

Antes que a última frase seja escrita aqui, quero enfatizar mais uma vez: eu não poderia me importar menos com quem vai ganhar a Bola de Ouro de 2026. O fato, porém, de que Harry Kane, um forte candidato à vitória, supostamente tenha decidido conscientemente não fazer propaganda em causa própria antes da premiação me faz desejar que justamente esse tipo de comportamento seja valorizado.

Bola de Ouro 2026: a shortlist de 30 nomes

Jogador

Nacionalidade

Clube atual

Jude Bellingham

Inglaterra

Real Madrid

Pau Cubarsi

Espanha

FC Barcelona

Marc Cucurella

Espanha

Real Madrid

Ousmane Dembele

França

Paris Saint-Germain

Luis Diaz

Colômbia

FC Bayern de Munique

Bruno Fernandes

Portugal

Manchester United

Erling Haaland

Noruega

Manchester City

Gabriel Magalhaes

Brasil

FC Arsenal

Harry Kane

Inglaterra

FC Bayern de Munique

Achraf Hakimi

Marrocos

Paris Saint-Germain

Lamine Yamal

Espanha

FC Barcelona

Khvicha Kvaratskhelia

Geórgia

Paris Saint-Germain

Marquinhos

Brasil

Paris Saint-Germain

Sadio Mane

Senegal

Al-Nassr

Lautaro Martinez

Argentina

Inter de Milão

Kylian Mbappe

França

Real Madrid

Nuno Mendes

Portugal

Paris Saint-Germain

Lionel Messi

Argentina

Inter Miami

Joao Neves

Portugal

Paris Saint-Germain

Michael Olise

França

FC Bayern de Munique

Willian Pacho

Equador

Paris Saint-Germain

Julian Quinones

México

Al-Qadsiah

Declan Rice

Inglaterra

FC Arsenal

Rodri

Espanha

FC Barcelona

Fabian Ruiz

Espanha

Paris Saint-Germain

William Saliba

França

FC Arsenal

Ferran Torres

Espanha

Paris Saint-Germain

Dayot Upamecano

França

FC Bayern de Munique

Vinicius Junior

Brasil

Real Madrid

Vitinha

Portugal

Paris Saint-Germain

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