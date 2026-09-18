Aqueles sim eram tempos, 25 anos atrás. Naquela época, em 2001, Michael Owen, então com 21 anos, venceu a Bola de Ouro, a premiação individual mais prestigiada e importante do futebol mundial. Antes disso, o atacante havia conquistado com o Liverpool a Copa da Uefa, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, marcando 24 gols no caminho.

"Eu não fazia a menor ideia do que era isso. Na época, isso nem era assunto na imprensa", revelou Owen no ano passado. Ele contou que soube do seu sucesso por telefone, pelo então técnico dos Reds. "Quando Gerard Houllier me ligou e disse que eu tinha vencido a Bola de Ouro, eu perguntei: o que é isso, treinador?"

Não quero afirmar categoricamente que são esses os tempos que desejo de volta. Embora eu quase nunca tenha me empolgado com a Bola de Ouro, é claro que é totalmente aceitável que sua importância tenha crescido de forma perceptível nos últimos anos, tanto entre os jogadores quanto na percepção pública.

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Lamine Yamal e Kylian Mbappe antes da Bola de Ouro: autoelogio questionável

O que eu considero altamente constrangedor, inadequado e arrogante, por outro lado, é o questionável autoelogio dos possíveis vencedores entre os 30 indicados. Ao mesmo tempo, ainda apoiado por verdadeiras campanhas de seus clubes, que não perdem nenhuma oportunidade de rasgar elogios a seu jogador ou até de afirmar claramente que ele merece mais do que a concorrência.

"Por que não deveríamos defendê-lo?", perguntou recentemente o técnico do Barcelona, Hansi Flick, em referência a seu pupilo Lamine Yamal, um dos favoritos para vencer a premiação deste ano, em 26 de outubro, em Londres. Minha resposta: porque isso não tem nada a ver com humildade e função de exemplo. Porque, como inúmeros técnicos no mundo sempre ressaltam, a verdade está em campo e não precisa de declarações fáceis de decifrar para colocar o próprio jogador acima dos outros. E porque, simplesmente, isso é antipático.

Completamente ridículo que, como aconteceu recentemente, um Yamal de 18 anos se sente e afirme: "Para ser sincero: acho que este ano eu mereço esse prêmio, pelo que ganhei." Completamente arrogante, a forma como Kylian Mbappe, do Real Madrid, se define como o "escolhido" e diz que "nenhum jogador foi melhor do que eu na última temporada". Imagine só se alguém nas categorias de base do esporte coletivo futebol falasse assim de si mesmo.

Bola de Ouro: os dez vencedores anteriores

Ano Vencedor 2025 Ousmane Dembele 2024 Rodri 2023 Lionel Messi 2022 Karim Benzema 2021 Lionel Messi 2020 não foi concedido 2019 Lionel Messi 2018 Luka Modric 2017 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi

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Campanhas antes da premiação da Bola de Ouro: Jose Mourinho se expõe

É claro que essas campanhas direcionadas antes da premiação já não são nenhuma novidade. Neste ano, talvez tenham ganhado um pouco mais de egoísmo exibido em um esporte em que, com razão, a importância do coletivo é sempre enfatizada. Mas já em 2013, por exemplo, o Real reuniu um grupo formado por Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas e Sergio Ramos para fazer muita propaganda para Cristiano Ronaldo na disputa com Lionel Messi e Franck Ribery, e isso infelizmente, na minha opinião, também deu certo.

Há dois anos, os Merengues chegaram até mesmo a provocar um escândalo, ao cancelar de última hora a viagem para Paris e boicotar a premiação. Antes disso, havia vazado que Rodri, e não Vinicius Junior, venceria. Em vez disso, foi divulgado o seguinte comunicado: "Se os critérios para a premiação não declaram Vinicius vencedor, os mesmos critérios deveriam declarar Carvajal vencedor. Como esse não foi o caso, é óbvio que a Bola de Ouro e a Uefa não respeitam o Real Madrid. E o Real Madrid não está onde não é respeitado."

E mais recentemente, ninguém menos que o atual técnico do Real, Jose Mourinho, revelou toda a insanidade política por trás da Bola de Ouro e se expôs. Em 2012, o português ainda afirmava: "Como se pode ganhar a Bola de Ouro sem conquistar títulos, sem vencer algo importante? Não me venham com Mundial de Clubes ou Supercopa, isso são coisas pequenas. Falem-me dos grandes títulos." Algumas semanas atrás, porém, ele disse: "Não se pode dar a Bola de Ouro a um jogador só porque ele ganhou a Champions League ou a Copa do Mundo. O melhor jogador do mundo são dois, três ou quatro, e nós sabemos quem eles são e onde eles estão. Sabemos quem escreveu história individualmente neste verão."

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Bola de Ouro: necessidade de afirmação e hybris não devem ser recompensadas

Naturalmente, Mbappe tem "argumentos para ganhar a Bola de Ouro", como ele disse. Naturalmente, pode e talvez até deva ser um objetivo individual para jogadores tão excepcionais correr atrás desse troféu. Mas eles jamais poderiam conquistá-lo sem seus companheiros de equipe, ainda que alguns deles possam ser menos talentosos do que eles próprios.

Exibicionismo evidente, necessidade de afirmação e também a hybris de profissionais blasés e de clubes que, com esse tipo de comportamento, também contribuem para que o futebol moderno se afaste cada vez mais da base, não deveriam ser recompensados.

Antes que a última frase seja escrita aqui, quero enfatizar mais uma vez: eu não poderia me importar menos com quem vai ganhar a Bola de Ouro de 2026. O fato, porém, de que Harry Kane, um forte candidato à vitória, supostamente tenha decidido conscientemente não fazer propaganda em causa própria antes da premiação me faz desejar que justamente esse tipo de comportamento seja valorizado.

Bola de Ouro 2026: a shortlist de 30 nomes