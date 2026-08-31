Ausência surpreendente e presença polêmica: Flick divulga lista do Barcelona para o duelo com o Vallecano

Hansi Flick, técnico do Barcelona, divulgou a lista de convocados de sua equipe para o confronto contra o Rayo Vallecano, nesta noite, válido pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, que será disputado no estádio Camp Nou, e que registrou a continuidade da ausência de Gavi, além da não presença do goleiro croata Dominik Livakovic na lista.
Flick mantém o corte de Gavi como medida de precaução, após a forte lesão que ele sofreu no joelho durante a partida contra o Elche na rodada inaugural do Campeonato Espanhol, diante da preocupação da comissão técnica em não arriscar seu retorno antes de sua completa recuperação, com expectativas de que ele possa voltar à lista na partida contra o Valencia na próxima semana.
O Barcelona também tem as ausências de Frenkie de Jong e Bardghji por lesão, enquanto Livakovic ainda não foi inscrito, apesar de ter se juntado à equipe na semana passada, deixando o futuro do experiente goleiro croata no clube indefinido, seja por permanência ou saída por empréstimo.
Por outro lado, Alejandro Baldé apareceu na lista de convocados para a partida, apesar de continuar a incerteza sobre seu futuro no Barcelona, diante dos rumores sobre a possibilidade de sua saída antes do fechamento da janela de transferências.
O Barcelona se prepara para enfrentar o Rayo Vallecano em busca de dar continuidade ao seu início no Campeonato Espanhol, em meio a ausências importantes nos setores de meio-campo e no gol, enquanto Flick segue apostando nos jogadores fisicamente prontos.
Lista de convocados do Barcelona contra o Rayo Vallecano
Goleiros: Joan García, Szczesny, Eder Aller
Defesa: Cancelo, Cubarsí, Christensen, Baldé, Gerard Martín, Koundé, Eric García, Xavi Espart.
Meio-campo: Rodri, Fermín, Pedri, Olmo, Bernal, Fariñas
Ataque: Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Jordon, Hamza