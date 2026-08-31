Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATHLETIC BILBAOAFP

Traduzido por

Ausência surpreendente e presença polêmica: Flick divulga lista do Barcelona para o duelo com o Vallecano

Sevilla x Barcelona
Sevilla
Barcelona
Liga F
Barcelona x Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
La Liga
Espanha

Qual é a situação de Hamza?

Hansi Flick, técnico do Barcelona, divulgou a lista de convocados de sua equipe para o confronto contra o Rayo Vallecano, nesta noite, válido pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, que será disputado no estádio Camp Nou, e que registrou a continuidade da ausência de Gavi, além da não presença do goleiro croata Dominik Livakovic na lista.

Flick mantém o corte de Gavi como medida de precaução, após a forte lesão que ele sofreu no joelho durante a partida contra o Elche na rodada inaugural do Campeonato Espanhol, diante da preocupação da comissão técnica em não arriscar seu retorno antes de sua completa recuperação, com expectativas de que ele possa voltar à lista na partida contra o Valencia na próxima semana.

O Barcelona também tem as ausências de Frenkie de Jong e Bardghji por lesão, enquanto Livakovic ainda não foi inscrito, apesar de ter se juntado à equipe na semana passada, deixando o futuro do experiente goleiro croata no clube indefinido, seja por permanência ou saída por empréstimo.

Por outro lado, Alejandro Baldé apareceu na lista de convocados para a partida, apesar de continuar a incerteza sobre seu futuro no Barcelona, diante dos rumores sobre a possibilidade de sua saída antes do fechamento da janela de transferências.

O Barcelona se prepara para enfrentar o Rayo Vallecano em busca de dar continuidade ao seu início no Campeonato Espanhol, em meio a ausências importantes nos setores de meio-campo e no gol, enquanto Flick segue apostando nos jogadores fisicamente prontos.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Liga F
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Lista de convocados do Barcelona contra o Rayo Vallecano

Goleiros: Joan García, Szczesny, Eder Aller

Defesa: Cancelo, Cubarsí, Christensen, Baldé, Gerard Martín, Koundé, Eric García, Xavi Espart.

Meio-campo: Rodri, Fermín, Pedri, Olmo, Bernal, Fariñas

Ataque: Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Jordon, Hamza

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google