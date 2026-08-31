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Hussein Hamdy

Traduzido por

Ausência prolongada: Juventus anuncia que Yildiz será submetido a nova cirurgia

K. Yildiz
Juventus
Campeonato Italiano
Turquia
Itália

As lesões desgastam a Juventus

Kenan Yildiz, jogador da Juventus, foi submetido a uma nova cirurgia para tratar uma fratura no osso metatarso do pé esquerdo, segundo anunciou o Bianconeri.

Essa notícia já era esperada ao longo da última semana, depois que Yildiz sofreu a lesão durante a rodada de abertura da temporada do Campeonato Italiano, diante do Frosinone.

Ficou imediatamente claro que o jogador precisaria passar por uma cirurgia para tratar a fratura, e que ficaria afastado dos gramados por um longo período.

Embora o comunicado do clube não tenha especificado a duração da ausência de Yildiz, a rede "Football Italia" afirmou: "Espera-se que a ausência se estenda por cerca de dois ou três meses, antes que o jogador volte a aparecer no gramado".

Um comunicado divulgado pela Juventus confirmou que Kenan Yildiz passou por uma cirurgia para tratar uma fratura na base do quinto osso metatarso do pé esquerdo.

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A operação foi realizada na clínica Hessingpark, em Augsburgo, pelo médico Martin Jordan, com a presença do médico do clube Marco Freschi.

Yildiz iniciará o programa de reabilitação nas próximas 24 a 48 horas.

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Essa não foi a única má notícia para a Juventus, depois que Jeff Ekhator também passou por exames que revelaram uma lesão de grau moderado no músculo semitendinoso da coxa direita.

Essa lesão surge como um novo golpe para o jogador, após a lesão que sofreu logo depois de concluir sua transferência do Genoa, sendo que ele precisa passar por exames adicionais dentro de duas semanas para determinar o prazo exato de recuperação.

Também se espera que a ausência de Ekhator dos gramados chegue a dois meses.

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