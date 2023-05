Audax x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela sétima rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Audax e São Paulo se enfrentam na tarde deste sábado (27), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, pela sétima rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do canal Futebol Paulista, no YouTube.

O Audax vem de vitória na última rodada contra o Grêmio Osasco, por 4 a 2, e ocupa a terceira colocação do Grupo 10, com 11 pontos conquistados. Do outro lado, o São Paulo lidera o grupo com 16 pontos, e vem de vitória contra o Ska Brasil, por 2 a 1.

Prováveis escalações

Audax: Matheus Tosti, Guilherme, Otávio, Kelvin, Caio, Gustavo, Elias, Henry, Igor, Matheo, Vinicius.

São Paulo: Felipe, Kaiky, Ythallo, Pedro, Cauã, João, Newertton, Iba Ly, Azeez, Luiz Henrique, Gabriel Maioli.

Desfalques

Audax

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?