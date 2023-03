Audax x Nova Iguaçu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Taça Rio

Equipes entram em campo neste domingo (26), pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio; veja como acompanhar na TV

Audax e Nova Iguaçu se enfrentam na tarde deste domingo (26), a partir das 15h30 (de Brasília), no Estádio Jair Toscano, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio. Quem avançar terá pela frente o vencedor de Botafogo x Portuguesa do Rio. A partida terá transmissão ao vivo da BandSports, na TV fechada.

Classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, o Nova Iguaçu volta a campo em busca da vaga para a final da Taça Rio. Na primeira fase do Cariocão, a equipe terminou em sétimo, com 13 pontos, enquanto o Audax ficou em sexto, com 16.

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Audax Rio soma nove vitórias, contra oito do Nova Iguaçu, além de seis empates. Na primeira fase do Campeonato Carioca 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Audax: Leandro; Lucas Mota, Thomás Kayck, Igor Silva, Kaio Cristian, Diego Miticov, Vinicius Garcia, Higor Leite, Pablo Thomaz, Levi e Emerson Urso.

Nova Iguaçu: Max; Gabriel Pinheiro, Michel, Léo Fernandes, Márcio Duarte, Gustavo Nicola, Marquinho Macaé, Luã Lúcio, Breno Almeida, Andrey Dias, Ewerton.

Desfalques

Audax

Sem desfalques confirmados.

Nova Iguaçu

Não há desfalques confirmados.

Quando é?