Aubameyang, um sonho (quase) impossível do Barcelona para substituir Suárez

O clube catalão assume que precisa de um substituto para Luis Suárez e procura um empréstimo quase impossível do atacante do Arsenal

O decidiu que um centroavante deve ser contratado durante o mercado de inverno para substituir o lesionado Luis Suárez. O atacante Pierre-Emerick Aubameyang, do , é considerado uma boa opção ao time catalão que o vê como bom, bonito e barato. O clube procura atacantes experientes e entende que o gabonês não seria uma contratação particularmente cara quando seu contrato expirar em junho de 2021, por já estar com 30 anos de idade. Estas são razões levam o Barcelona a pensar que o Arsenal pode aceitar um empréstimo de seis meses. No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade.

O atacante está jogando com alguma regularidade nesta temporada - apesar agora estar com uma suspensão de três jogos - e é o artilheiro do Arsenal até agora na temporada, além de ser o capitão do time inglês. É verdade que não há uma conversa aberta sobre a renovação do seu contrato e o clube pretende transferi-lo no verão para evitar que ele saia de graça depois de um ano, mas não pretende fazê-lo no inverno. Na verdade, as chances de o clube londrino de aceitar uma transferência para o artilheiro da equipe durante o mercado de inverno são praticamente nulas.

Por outro lado, o Barcelona também não acredita na boa vontade do jogador. Aubameyang lembrou recentemente em público que "sou o capitão do Arsenal, amo aquele clube e estou empenhado e desesperado para colocá-los de volta ao topo, onde eles pertencem", no mesmo dia em que negou os rumores que o colocavam longe do Arsenal. "Eles falam demais", reiterou o capitão dos Gunners.

A única maneira do Arsenal aceitar a saída do Aubameyang é através de uma oferta financeira irrefutável, o que não vai acontecer porque o Barcelona não tem dinheiro suficiente e, se tivesse, apostaria no objetivo do próximo verão, Lautaro Martínez, e não em um jogador que fará 31 anos em junho. Portanto, a transferência está excluída de antemão, a menos que o Barcelona concorde em incluir uma cláusula obrigatória para a compra do jogador no verão, o que comprometeria o próprio planejamento de Lautaro. Por tudo isso, o Aubameyang é um sonho impossível para o Barcelona, embora o clube catalão tenha decidido, faltando dez dias para o fechamento do mercado, que quer um atacante no inverno.