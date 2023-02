Aubameyang está convencido que o Chelsea o força a deixar o clube

O atacante não gostou de ter ficado de fora da lista dos Blues para a Champions League

O Chelsea enviou à Uefa a lista de inscritos na Champions League, e alguns nomes do rico e recheado elenco dos Blues ficaram de fora. Um deles foi o atacante Pierre-Emerick Aubameyang, que não gostou nada da situação, e até está acusando o clube de forçar sua saída.

Aubameyang não vem vivendo um grande momento no Chelsea com Graham Potter e, agora, ficou de fora da lista de relacionados para as fases de mata-mata da Liga dos Campeões. Segundo o The Telegraph, o atacante está "chocado e desapontado" e até viajou para Milão depois que recebeu a notícia.

A situação, aliás, fez o jogador gabonês sentir que o Chelsea está tentando forçá-lo a se transferir a outro clube. O técnico dos Blues, porém, explicou o motivo de sua decisão, dizendo não ter nada contra Auba.

"Nada contra ele, eu entendo sua decepção, mas tenho a responsabilidade de tomar estas decisões e passá-las ao jogador. Ele lidou bem com isso e treinou bem hoje. Sim [ele pode se encaixar no sistema], disse Potter. "Foi ele quem perdeu, ele não fez nada de errado" Qualquer que fosse a decisão, sempre haveria um debate. A decisão foi minha, uma decisão difícil".

Aubameyang chegou ao Chelsea em setembro de 2022, como um pedido do antigo treinador Thomas Tuchel, e vem sofrendo desde a mudança no comando técnico dos Blues. Desde então, vem sendo alvo de especulações quanto a uma possível transferência para outro clube.