Segundo uma reportagem da Sport Bild, os contratos de Marcel Sabitzer e Ramy Bensebaini, que se encerram no próximo verão, não deverão mais ser renovados.

No caso do austríaco, uma continuidade da colaboração estaria até "internamente descartada no momento", diz a publicação. Já na temporada passada, o jogador de 32 anos havia perdido em grande parte sua vaga entre os titulares sob o comando do técnico Niko Kovac, e com a contratação de Joey Veerman sua situação piorou mais uma vez.

Por isso, uma transferência de Sabitzer chegou a ser discutida no último mercado de transferências de verão, e, segundo seu empresário Roger Wittmann, ele também teve inúmeras opções para mudar de ares: "Houve dez consultas diferentes, mas Marcel Sabitzer vai ficar", anunciou Wittmann antes do fechamento da janela.

Aparentemente, a situação de Bensebaini é semelhante. Ao contrário de Sabitzer, o defensor até foi mais utilizado por Kovac de forma regular, mas, ainda assim, não deverá receber um novo contrato para a próxima temporada. Assim, o BVB perderia tanto o argelino quanto Sabitzer de graça.

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O que vai acontecer com Julian Ryerson, Waldemar Anton e Gregor Kobel?

De acordo com a reportagem, o BVB quer dar continuidade à sua estratégia do último mercado de transferências de verão e voltar a apostar mais em jogadores jovens, com potencial de desenvolvimento, que depois possam ser vendidos por um valor significativamente mais alto, gerando lucro.

Ainda assim, deverá continuar existindo um bloco experiente. Segundo a publicação, os dois defensores Julian Ryerson e Waldemar Anton já foram informados de que o clube gostaria de renovar seus contratos, que ainda vão até 2028.

O mesmo vale para o goleiro Gregor Kobel, cujo vínculo também vai até 30 de junho de 2028. O suíço vinha sendo repetidamente ligado a diversos grandes clubes no passado, mas ainda neste ano deverão acontecer conversas com os dirigentes do BVB sobre um novo contrato.