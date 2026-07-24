O neerlandês Crysencio Summerville entrou pela porta grande na história da Liga Roshn Saudita, ao tornar-se num dos jogadores mais caros a transferirem-se para a competição, depois de concretizada a sua transferência para o Al-Hilal saudita, proveniente do West Ham United inglês, durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com os relatos britânicos, o valor do negócio ascendeu a cerca de 76 milhões de euros, um número que coloca o extremo neerlandês no terceiro lugar da lista das transferências mais caras da história da Liga Profissional Saudita, confirmando a continuidade do Al-Hilal em atrair as maiores estrelas do futebol europeu.

O brasileiro Neymar da Silva continua a liderar a lista, depois de se ter juntado ao Al-Hilal no verão de 2023, proveniente do Paris Saint-Germain por 90 milhões de euros, enquanto o colombiano Jhon Durán, avançado do Al-Nassr, ocupa o segundo lugar, após a sua transferência para o "clube mundial" por 77 milhões de euros.

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Summerville surge diretamente no terceiro lugar, com um valor de 76 milhões de euros, superando o italiano Mateo Retegui, avançado do Al-Qadsiah, que ficou em quarto após a sua transferência por 61 milhões de euros.

O quinto lugar assiste ao empate entre dois grandes negócios: o primeiro do francês Moussa Diaby, que se juntou ao Al-Ittihad, e o segundo do brasileiro Malcom, jogador do Al-Hilal, depois de o valor da transferência de cada um deles ter atingido os 60 milhões de euros.

A presença de três jogadores do Al-Hilal na lista das transferências mais caras da história da Liga Roshn reflete a dimensão dos investimentos que o clube injetou nos últimos anos, no âmbito do seu projeto que visa competir por todos os títulos nacionais e continentais, uma abordagem que parece continuar com a contratação de Summerville, que se espera venha a ser uma das principais armas da equipa sob o comando do italiano Simone Inzaghi durante a nova temporada.