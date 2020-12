Bruno Fernandes e a contínua prova de sua importância para o Manchester United

Meio-campista português entrou no intervalo e comandou a virada dos Red Devils sobre o West Ham pela Premier League

Nesse sábado (25), o conseguiu virar e vencer o jogo sobre o , pela Premier League. Os Diabos Vermelhos saíram perdendo no primeiro tempo, mas com a entrada de Bruno Fernandes no intervalo, terminaram o jogo com um 3 a 1 a favor. Mais uma vez o meio-campista português mostrou a importância que ele tem para o tradicional clube inglês.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

O meio-campista Soucek abriu o placar para os Hammers aos 38 minutos do primeiro tempo. O Manchester United tinha começado o jogo com Donny Van de Beek jogando na função que habitualmente é de Bruno Fernandes. Logo na volta do intervalo, o treinador Solskjaer tirou o holandês e colocou Fernades, que em pouco tempo mudou o jogo e conseguiu uma assistência para o gol de empate.

Mais times

Sua boa exibição durou pelos 45 minutos complementares. Com 32 passes corretos, o luso conseguiu fazer oito passes decisivos, além de criar duas grandes chances de gol, nas quais uma dela se tornou a assistência para o gol de empate.

De acordo com dados do Opta, desde que Bruno Fernandes estreou no Manchester United, ele participou de 36 gols em 38 jogos oficiais pelo clube, foram 22 gols e 14 assistências. O gajo desembarcou em Manchester em 29 de janeiro de 2020, desde então os Red Devils têm conseguido resultados importantes e observam que Bruno Fernandes quase sempre tem protagonismo em bons resultados.

Ele começou no banco de reservas nesse sábado para se poupar para o duelo decisivo da , contra o , na terça-feira (8), pela última rodada da fase de grupos. O United precisa da vitória para se classificar às oitavas de final da competição continental.