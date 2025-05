Atlético-GO x Novorizontino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (4), no Estádio Antônio Accioly; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Novorizontino se enfrentam neste domingo (4), às 16h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela sexta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Após empatar por 1 a 1 com o Amazonas, o Atlético-GO volta a campo pressionado por uma vitória na Série B. O Dragão soma, até o momento, uma vitória, três empates e uma derrota. Na estreia, venceu o Athletic Club por 4 a 2, mas depois empatou por 1 a 1 com Botafogo-SP e Cuiabá, além de ter sido superado pela Ferroviária por 2 a 0.

Já o Novorizontino vem de uma derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, e agora volta suas atenções para a Série B. O Tigre ocupa a parte intermediária da tabela. Até aqui, a equipe paulista empatou por 1 a 1 com Avaí e Criciúma, e por 0 a 0 com o Coritiba. A única vitória foi sobre o Volta Redonda, por 1 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Vladimir; Raí Ramos, Vinicius, Pedrão e Conrado; Luizão, Léo Naldi, Robert Santos e Marcelinho; Sandro Lima e Federico Martínez.

Novorizontino: Airton; Dantas, Rafael Donato e Patrick; Igor Formiga (Rodrigo Soares), Luís Oyama, Marlon e Patrick Brey; Waguininho, Matheus Frizzo e Pablo Dyego.

Desfalques

Atlético-GO

Rhaldney está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Novorizontino

Robson, Vitinho e Renato Palm estão machucados.

