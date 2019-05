Rival do Fluminense, Atlético Nacional chega em crise na Sul-Americana

Campeão da Copa Libertadores de 2016, time colombiano acabou sendo eliminado do atual torneio ainda na terceira fase preliminar

O da tem vivido momentos de crise, e está prestes e enfrentar o nesta quinta-feira (23) pela vindo de uma recém-derrota para o na liga nacional, outro clube que participa do torneio continental.

O técnico Paulo Autuori já declarou estar de portas abertas para sair, mas recebeu o apoio de Hernán Barcos, ex-jogador do e .

“As coisas negativas devem nos dar forças para melhorarmos, temos que ter um pouco de humildade e sacrifício para ter sucesso. Ele depende mais de nós jogadores”, disse o argentino. “Fomos os primeiros a falar com o professor pois sabíamos que não é ele o problema. Por respeito ao seu trabalho, é injusto que ele tenha que ir por nossa causa”.

A atual equipe do Atlético Nacional já não tem a mesma “cara” que há três anos atrás, quando foi campeão da com um plantel formado por grandes nomes como Miguel Borja (atualmente no Palmeiras), Marlos Moreno ( , emprestado ao Laguna), Alejandro Guerra (Palmeiras), Orlando Berrío ( ), Sebastián Pérez ( , emprestado ao ), etc.

Nesta edição, o Atlético acabou sendo eliminado da Copa Libertadores ainda na terceira fase, perdendo nos pênaltis para o .

Autuori convocou 21 atletas para a partida no Rio de Janeiro, que será disputada a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Veja a equipe que deve entrar em campo contra o Fluminense:

#EquipoProfesional | 🗣¡ATENTOS! 📋Este es el grupo de 21 Verdolagas que ya va rumbo a Río de Janeiro para el partido de ida de la segunda fase de la #Sudamericana contra @FluminenseFC #SomosLaPasión 💚 pic.twitter.com/VuO96Cl910 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) May 21, 2019

O confronto terá transmissão exclusiva do streaming do DAZN.