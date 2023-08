Atlético Nacional x Racing ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (3), na Colômbia; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético Nacional e Racing se enfrentam na noite desta quinta-feira (3), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellin, na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de João Guilherme e comentários de Celso Cardoso.

Depois da derrota para o River Plate por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Argentino, o Racing volta as atenções para o mata-mata da Libertadores. Na fase de grupos, a equipe terminou na liderança do Grupo A, com 13 pontos, dois a mais que o Flamengo, segundo colocado. Até aqui, foram quatro vitórias, um empate e uma derrota no torneio.

Do outro lado, o Atlético Nacional terminou na vice-liderança do Grupo H, com 10 pontos, quatro a menos que o líder Olimpia, adversário do Flamengo nas oitavas. A volta está marcada para o dia 10, no Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, na Argentina.

Prováveis escalações

Atlético Nacional: Moreno; Ocampo, Zapata, Aguirre, Salazar; Alzate, Devenish, Suarez; Perea, Cantera, Gutierrez.

Racing: Tagliamonte; Sigali, Piovi, Quiros; Rubio, Nardoni, Gomez, Rojas; Oroz, Hauche, Ojeda.

Desfalques

Atlético Nacional

Sem desfalques confirmados.

Racing

Johan Carbonero, Nicolas Reniero e Anibal Moreno, machucados, são desfalques.

Quando é?